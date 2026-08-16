"Наш Формат" знову потрапив під удар РФ, пошкоджено офіс видавництва у Києві

Що відомо про пошкодження

У ніч на 16 серпня Внаслідок обстрілу у Києві, постраждав офіс видавництва "Наш Формат", розташований біля станції метро "Почайна".

Фото: Пошкоджений офіс видавництва внаслідок атаки РФ (фото видавництва "Наш Формат")

У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. Працівники не постраждали. Наразі команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

Фото: Пошкоджений офіс видавництва внаслідок атаки РФ (фото видавництва "Наш Формат")

Другий удар по видавництву

Це вже не перший випадок, коли російські обстріли шкодять інфраструктурі "Нашого Формату".

4 липня 2025 року внаслідок обстрілу Києва було пошкоджено склад видавництва та інтернет-магазину.

Вибухова хвиля й уламки зруйнували частину фасаду, вибили вікна, пошкодили перекриття та приміщення складу, а частина книжок постраждала внаслідок обстрілу та гасіння пожежі.

Орієнтовні втрати від простою та переїзду тоді склали від 30 до 100 тисяч доларів. Роботу видавництва вдалося повністю відновити через півтора місяця після атаки.