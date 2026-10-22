Населення України скоротилося до 28,5 млн, - демограф

За словами Лібанової, за останній період Україна втратила 2 мільйони людей. Головною причиною такого скорочення став виїзд людей за кордон, а не загибель внаслідок бойових дій.

"Слава Богу, це не стільки через загибель, скільки все ж таки через виїзд. Чому кажу, що слава Богу? Тому що як би там не було, ці люди залишилися живими", - зазначила вона.

Демограф наголосила, що громадяни, які виїхали за кордон, мають потенціал повернутися додому.

Навіть якщо цього не станеться, вони все одно залишатимуться українцями, на відміну від загиблих, яких уже неможливо повернути.