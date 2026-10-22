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Население Украины сократилось до 28,5 млн, - демограф

15:37 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: население Украины упало до 28,5 млн (Getty Images)

Население Украины сократилось до 28,5 млн человек из-за выезда граждан за границу. Ситуация усугубилась миграционными процессами за последний период.

Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский женский конгресс.

По словам Либановой, за последний период Украина потеряла 2 миллиона человек. Главной причиной такого сокращения стал выезд людей за границу, а не гибель в результате боевых действий.

"Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько все-таки из-за выезда. Почему говорю, что слава Богу? Потому что как бы то ни было, эти люди остались живы", - отметила она.

Демограф подчеркнула, что уехавшие за границу граждане имеют потенциал вернуться домой.

Даже если этого не произойдет, они все равно будут оставаться украинцами, в отличие от погибших, которых невозможно вернуть.

Напомним, что международные партнеры продолжают поддерживать граждан Украины, вынужденных уехать из страны из-за полномасштабной войны.

В частности, США продлили защиту для украинцев в момент перед истечением срока его действия.

Также ранее стало известно, что Германия продлила временную защиту для украинцев до 2028 года.

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