Население оккупированной Донецкой области резко снизилось: ЦНС объяснил причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр Национального Сопротивления .

"До полумиллиона уменьшилось количество населения временно оккупированной Донецкой области. Такие данные озвучили сами представители российской оккупационной власти захваченного региона Украины", - заявили в Сопротивлении.

По данным ЦНС, враг это объясняет прежде всего тем, что вынужден был эвакуировать местных в "безопасные" области России. Однако, по мнению Сопротивления, дело совершенно не в этом.

"Коллаборационисты не могут признать, что их фильтрационные мероприятия, которые проводятся регулярно с начала полномасштабного вторжения, стали причиной исчезновения людей. Впрочем ведут учет тех, кто без вести пропал при эвакуации", - добавили в ЦНС.