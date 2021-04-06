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Население Украины сократится на 1 млн человек: прогноз МВФ

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 18:12
Население Украины сократится на 1 млн человек: прогноз МВФ Фото: МВФ прогнозирует сокращение населения Украины (www.imf.org)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2026 года. За шесть лет население сократится почти на 1 млн человек.

Об этом говорится в материалах к апрельскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По оценкам МВФ, население Украины на конец 2020 года составляло 41,483 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (41,588 млн человек).

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и составит

  • на конец 2021 года - 41,317 млн человек,
  • на конец 2022 года - 41,152 млн человек,
  • на конец 2023 года - 40,987 млн человек,
  • на конец 2024 года - 40,823 млн человек,
  • на конец 2025 года - 40,660 млн человек,
  • на конец 2026 года - 40,497 млн человек.

Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится почти на 1 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41,588 млн человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 тысяч человек,

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек. По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41902,4 тысяч человек.

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