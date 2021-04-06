Населення України скоротиться на 1 млн осіб: прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2026 року. За шість років населення скоротиться майже на 1 млн осіб.

Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" ( World Economic Outlook ).

Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться майже на 1 млн осіб.

МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і складе

За оцінками МВФ, населення України на кінець 2020 року становило 41,483 млн осіб, що дещо менше офіційних даних Держстату (41,588 млн осіб).

Як повідомляло РБК-Україна, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41,588 млн осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 тисяч осіб,

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб. За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тисяч осіб.