Населення України за січень-жовтень скоротилося до 42,2 млн осіб

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Населення країни продовжує скорочуватися

Чисельність наявного населення України упродовж січня-жовтня 2018 року зменшилася на 187,9 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2018 року становила 42198,5 тисяч осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 59 живонароджених", -наголошується в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні в грудні 2019 році проведуть пробний перепис населення, який буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області. Всеукраїнський перепис заплановано на 2020 рік.

Відзначимо, у 2018 році Україна зайняла 50-е місце з 157 в новому Рейтингу людського капіталу Світового банку (Human Capital Index). Індекс людського капіталу - це частина Human Capital Project. Він оцінює майбутній обсяг людського ресурсу (знань, навичок і здоров'я), які народжені сьогодні діти будуть мати до моменту досягнення 18-річного віку. Індекс включає такі дані, як дитяча смертність, кількість років навчання і його результати.