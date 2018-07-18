В Україні в 2019 році проведуть пробний перепис населення

Пробний перепис населення буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області

Пробний перепис населення України проведуть в грудні 2019 році. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 18 липня, у ході засідання Кабінету міністрів України, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Так, Кабмін ухвалив рішення про проведення у 2019 році пробного перепису населення, що дозволить підготуватися до Всеукраїнського перепису, запланованого на 2020 рік.

Повідомляється, що пробний перепис населення дозволить відпрацювати методи проведення Всеукраїнського перепису населення, оновити інструменти його проведення. Зокрема, буде протестовано використання планшетів і ноутбуків під час перепису.

Зазначається, що пробний перепис населення проведуть лише на території Києва та області. Так, у грудні 2019 року, саме на цей період заплановано проведення перепису, його проведуть в Оболонському районі столиці та Бородянському районі області.

Сам пробний перепис проводитиме Держслужба статистики, а Національна поліція стежитиме за правопорядком під час його проведення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перепис населення України заплановано на 2020 рік. У квітні поточного року Кабмін створив міжвідомчу комісію, яка відповідатиме за його проведення.