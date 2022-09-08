Население Приднестровья не хочет идти в армию РФ, в "оперативной группе" растет дезертирство, - ГУР

Разведка отмечает, что попытки российского военного командования развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата.

"Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина - нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более, что многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на фоне событий в Украине растет количество случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье". Россияне не могут задействовать необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших из-за ограниченного количества военного контингента. Также наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

ГУР сообщает, что сейчас в "оперативной группе" активизировалось проведение учений личного состава. В программу подготовки были внесены существенные коррективы, учитывая опыт боевых действий в Украине. В частности, было увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и Военно-медицинской помощи.

При этом, по данным разведки, устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Аналогичная ситуация наблюдается и с подготовкой военных медиков - количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы по оказанию первой неотложной помощи на поле боя и последующей эвакуации и обеспечения медицинскими средствами. А солдаты обеспечиваются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.