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Население Приднестровья не хочет идти в армию РФ, в "оперативной группе" растет дезертирство, - ГУР

Фото: население Приднестровья не хочет идти в армию РФ, в "оперативной группе" растет дезертирство (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Население непризнанного Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией Российской Федерации, поскольку не хочет участвовать в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Разведка отмечает, что попытки российского военного командования развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата.

"Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина - нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более, что многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на фоне событий в Украине растет количество случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье". Россияне не могут задействовать необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших из-за ограниченного количества военного контингента. Также наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

ГУР сообщает, что сейчас в "оперативной группе" активизировалось проведение учений личного состава. В программу подготовки были внесены существенные коррективы, учитывая опыт боевых действий в Украине. В частности, было увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и Военно-медицинской помощи.

При этом, по данным разведки, устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Аналогичная ситуация наблюдается и с подготовкой военных медиков - количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы по оказанию первой неотложной помощи на поле боя и последующей эвакуации и обеспечения медицинскими средствами. А солдаты обеспечиваются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.

Напомним, Генштаб сообщал о росте случаев дезертирства и неповиновения командованию в российских войсках.

Как сообщалось ранее, власти непризнанного Приднестровья заявили о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав РФ.

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