В российских войсках участились случаи дезертирства и саботажа, - Генштаб

В российских войсках в последнее время участились случаи дезертирства и неповиновения командованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия, и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

"В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию", - говорится в сообщении.