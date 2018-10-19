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Насалик подписал приказ о назначении набсовета "Укрэнерго"

Новости » Энергетика    19.10.2018 - 12:45
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Набсовет "Укрэнерго" теперь может приступить к работе

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подписал приказ о назначении членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минэнерго.

В частности, Насалик поставил подпись под назначением членами набсовета по квоте правительства госсекретаря Минэнерго Максима Немчинова, заместителя госсекретаря Кабмина Сергея Кушнира и советника вице-премьер-министра Владимира Кистиона Александра Поплавского.

Отметим, независимыми членами набсовета утверждены финансист Шевки Аджунер, бывший президент европейской сети операторов ENTSO-E Педер Андреасен, экс-топ-менеджер итальянской Terna Луиджи де Франциски и президент Французского энергетического совета Оливье Апперт.

Насалик подписал приказ о назначении набсовета &quot;Укрэнерго&quot;

Фото: приказ о назначении набсовета "Укрэнерго"

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил набсовет "Укрэнерго" на заседании 3 октября.

Накануне "Укрэнерго" обвинило Минэнерго в препятствии корпоратизации компании после того, как комиссия по реорганизации "Укрэнерго" определила новую дату оценки имущества компании. В компании заявили, что это фактически означает перезапуск процесса корпоратизации. В связи с нарушением сроков было озвучено решение передать комиссии Минэнерго управление делами госпредприятия, а полномочия по управлению текущей деятельностью делегировать главе комиссии - замминистра Михаилу Близнюку.

 

Определена новая дата оценки имущества "Укрэнерго" в процессе реорганизации
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