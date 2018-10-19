Насалик підписав наказ про призначення наглядової ради "Укренерго"

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Наглядова рада "Укренерго" тепер може приступити до роботи

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик підписав наказ про призначення членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міненерго.

Зокрема, Насалик поставив підпис під призначенням членами наглядової ради за квотою уряду держсекретаря Міненерго Максима Немчинова, заступника держсекретаря Кабміну Сергія Кушніра та радника віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона Олександра Поплавського.

Зазначимо, незалежними членами спостережної ради затверджено фінансиста Шевкі Аджунера, колишнього президента європейської мережі операторів ENTSO-E Педера Андреасена, екс-топ-менеджера італійської Terna Луїджі де Франциски та президента Французької енергетичної ради Олів'є Апперта.

Фото: наказ про призначення наглядової ради "Укренерго"

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив наглядову раду "Укренерго" на засіданні 3 жовтня.

Напередодні "Укренерго" звинуватило Міненерго у перешкоджанні корпоратизації компанії після того, як комісія з реорганізації "Укренерго" визначила нову дату оцінки майна компанії. У компанії заявили, що це фактично означає перезапуск процесу корпоратизації. У зв'язку з порушенням термінів було озвучено рішення передати комісії Міненерго управління справами держпідприємства, а повноваження з управління поточною діяльністю делегувати голові комісії - заступнику міністра Михайлу Близнюку.