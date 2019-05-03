NASA в очередной раз перенесло запуск корабля Dragon

Иллюстративное фото (NASA)

Запуск корабля перенесли на субботу, 4 мая

Американское космическое агентство NASA сообщило об очередном переносе даты запуска ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon компании SpaceX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

Как сообщается, запуск ракеты-носителя Falcon9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС), перенесли на субботу, 4 мая.

Отмечается, что причиной переноса запуска стали проблемы с электрооборудованием на плавучей платформе, которая предназначена для посадки многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

"Следующая возможность для запуска будет завтра (4 мая - ред.) в 02:48 по восточноамериканском времени", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Напомним, это уже не первый перенос даты запуска космического корабля Dragon компании SpaceX. Ранее NASA переносило запуск корабля на 30 апреля. Позже запуск был снова перенесен на 1 мая, а затем запуск был отложен на пятницу, 3 мая.

Как писало РБК-Украина, в Соединенных Штатах успешно прошел тестовый запуск многоразовой ракеты New Shepard для суборбитальных полетов компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса.