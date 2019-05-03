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В США прошло успешное испытание ракеты для космического туризма

Новости » Телеком & IT    03.05.2019 - 01:50
В США прошло успешное испытание ракеты для космического туризма
Фото: запуск New Shepard (скриншот видео Blue Origin)

Многоразовая ракета для суборбитальных полетов New Shepard компании Blue Origin успешно приземлилась через 10 минут после старта

В Соединенных Штатах успешно прошел тестовый запуск многоразовой ракеты New Shepard для суборбитальных полетов компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Спускаемая капсула ракеты поднялась на высоту 105,5 км, затем ракета вместе с капсулой благополучно приземлились на объекте компании в Западном Техасе, примерно через 10 минут после старта.

Как отмечает издание, это 11-й испытательный полет для New Shepard.

Нынешний запуск был беспилотным, но в будущем Blue Origin планирует осуществлять с помощью ракеты New Shepard коммерческие запуски с космическими туристами. Директор по астрономическим и орбитальным продажам Blue Origin Ариан Корнелл во время прямой трансляции запуска заявила, что людей с помощью New Shepard запустят в космос уже к концу этого года.

New Shepard - ракета многоразового использования, которая способна подниматься на высоту более100 км над Землей, на которой любой пассажир на борту капсулы сможет испытать невесомость.

Напомним, ранее американская компания SpaceX заявила об очередном переносе запуска космического корабля Dragon с 30 апреля на 1 мая.

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