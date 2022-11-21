NASA вперше за 50 років дісталося Місяця. Але поки без людей

За повідомленням американського космічного агентства NASA, корабель облетів Місяць і пройшов у межах 80 миль (128 км) - досить близьке наближення, яке було зумовлено тим, що капсула та її три тестові манекени перебували на зворотному боці Місяця.

Диспетчери польотів в американському Х’юстоні зіткнулися з півгодинним відключенням зв’язку, тобто вони не знали, чи був успішним запуск критичного двигуна, доки капсула не вийшла з-за Місяця.

"Це один з тих днів, про які ми думали та говорили протягом тривалого часу", - підкреслив керівник польоту Зеб Сковілл.

Коли капсула вийшла з-за Місяця, бортові камери надіслали зображення Землі - блакитну крапку, оточену чорнотою.

Під час заходу на посадку капсула запустила свій головний двигун у режимі "прольоту", що встановило її курс виходу на місячну орбіту через чотири дні. Капсула проведе близько тижня на орбіті Місяця, перш ніж має відбутися її приземлення в Тихому океані, яке заплановано на 11 грудня.