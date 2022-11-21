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NASA впервые за 50 лет достигло Луны. Но пока без людей

Фото: космическая миссия NASA достигла Луны впервые за 50 лет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Космическая капсула NASA Orion достигла Луны впервые после того, как программа Apollo выполнила эту задачу 50 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По сообщению американского космического агентства NASA, корабль облетел Луну и прошел в пределах 80 миль (128 км) - достаточно близкое приближение, которое было обусловлено тем, что капсула и ее три тестовых манекена находились на обратной стороне Луны.

Диспетчеры полетов в американском Хьюстоне столкнулись с получасовым отключением связи, то есть они не знали, был ли успешным запуск критического двигателя, пока капсула не вышла из-за Луны.

"Это один из тех дней, о которых мы думали и говорили в течение длительного времени", - подчеркнул руководитель полета Зеб Сковилл.

Когда капсула вышла из-за Луны, бортовые камеры прислали изображение Земли - голубую точку, окруженную чернотой.

Во время захода на посадку капсула запустила свой главный двигатель в режиме "пролета", что установило курс выхода на лунную орбиту через четыре дня. Капсула проведет около недели на орбите Луны, прежде чем предстоит ее приземление в Тихом океане, которое запланировано на 11 декабря.

Напомним, 16 ноября NASA запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну. Однако это удалось осуществить только с третьей попытки. Первый запуск был запланирован на 29 августа, но его пришлось отложить из-за технических проблем с двигателем. Во второй раз миссию отложили уже 2 сентября, поскольку специалисты зафиксировали утечку водорода, которая произошла во время заправки.

Если все пойдет хорошо при запуске космической капсулы сегодня, 25 ноября еще один запущенный двигатель выведет капсулу на эту орбиту, и к следующим выходным она побьет рекорд NASA по расстоянию для космического корабля, предназначенного для астронавтов.

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NASA