NASA впервые за 50 лет достигло Луны. Но пока без людей

По сообщению американского космического агентства NASA, корабль облетел Луну и прошел в пределах 80 миль (128 км) - достаточно близкое приближение, которое было обусловлено тем, что капсула и ее три тестовых манекена находились на обратной стороне Луны.

Диспетчеры полетов в американском Хьюстоне столкнулись с получасовым отключением связи, то есть они не знали, был ли успешным запуск критического двигателя, пока капсула не вышла из-за Луны.

"Это один из тех дней, о которых мы думали и говорили в течение длительного времени", - подчеркнул руководитель полета Зеб Сковилл.

Когда капсула вышла из-за Луны, бортовые камеры прислали изображение Земли - голубую точку, окруженную чернотой.

Во время захода на посадку капсула запустила свой главный двигатель в режиме "пролета", что установило курс выхода на лунную орбиту через четыре дня. Капсула проведет около недели на орбите Луны, прежде чем предстоит ее приземление в Тихом океане, которое запланировано на 11 декабря.