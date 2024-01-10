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У NASA відклали місію з висадки людей на Місяць до 2026 року

Фото: у NASA розповіли, коли планують місію з висадки людей на Місяць (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Космічне агенство США (NASA) відклало свою програму Artemis з висадки астронавтів на Місяць на 2026 рік через технічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Перші дві місії американського космічного агентства Artemis за участю астронавтів були відкладені майже на рік через затримки, щоб дати командам більше часу для вирішення проблем", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Місія Artemis-3, перша посадка екіпажу на Місяць за програмою з використанням корабля SpaceX Starship, тепер запланована на вересень 2026 року. Раніше її планували втілити наприкінці 2025 року.

ArtemisMartin

США у космосі

Сполучені Штати Америки оголосили про намір повернутися на Місяць вперше з 1972 року.

Тоді NASA планувало цю місію на 2024 рік і навіть назвало імена чотирьох астронавтів, які братимуть у ній участь.

Згодом Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору заявило, що планує здійснити висадку астронавтів на Місяць наприкінці 2025-го року.

Також наприкінці 2023 року у NASA презентували "космічний трейлер", який розповідає про місії, експерименти та інші визначні події, заплановані агентством на цей рік.

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NASA