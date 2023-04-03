Фото: NASA назвало імена астронавтів, які здійснять політ навколо Місяця у 2024 році (NASA)

Американське космічне агентство NASA назвало імена чотирьох астронавтів, які здійснять політ навколо Місяця в межах місії Artemis II у 2014 році. Цього разу до складу екіпажа вперше входитиме жінка та темношкіра людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.