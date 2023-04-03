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NASA назвало імена астронавтів, які здійснять політ навколо Місяця у 2024 році

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Понеділок 03 квітня 2023 19:26
NASA назвало імена астронавтів, які здійснять політ навколо Місяця у 2024 році Фото: NASA назвало імена астронавтів, які здійснять політ навколо Місяця у 2024 році (NASA)
Автор: Тетяна Степанова

Американське космічне агентство NASA назвало імена чотирьох астронавтів, які здійснять політ навколо Місяця в межах місії Artemis II у 2014 році. Цього разу до складу екіпажа вперше входитиме жінка та темношкіра людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, до команди входять американські астронавти Крістіна Кох, Віктор Гловер і Рейд Вайзман, а також канадський космонавт Джеремі Хансен.

NASA неодноразово заявляло, що братиме жінок і темношкірих людей до своїх місій Artemis. В Artemis II це будуть Віктор Гловер та Крістіна Кох.

Зазначимо, Artemis II - це третій запланований політ космічного корабля Оріон та перша його пілотована місія, що буде запускатися ракетою SLS. Передбачається, що Оріон із чотирма астронавтами на борту здійснить проліт над Місяцем та повернеться на Землю. Очікується, що це станеться у травні 2024 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що четверо астронавтів місії Crew-5 11 березня повернулися на Землю після п'ятимісячного перебування в космосі.

Також раніше ми писали, що американське космічне агентство NASA успішно закінчує будувати свою найпотужнішу в історії ракету, щоб знову відправити астронавтів на поверхню Місяця через понад 50 років після останньої висадки на нього.

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