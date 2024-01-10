В NASA отложили миссию по высадке людей на Луну до 2026 года

"Первые две миссии американского космического агентства Artemis с участием астронавтов были отложены почти на год из-за задержек, чтобы дать командам больше времени для решения проблем", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Миссия Artemis-3, первая посадка экипажа на Луну по программе с использованием корабля SpaceX Starship, запланирована на сентябрь 2026 года. Ранее ее планировали реализовать в конце 2025 года.

Artemis Martin

США в космосе

Соединенные Штаты Америки объявили о намерении вернуться на Луну впервые с 1972 года.

Тогда NASA планировало эту миссию на 2024 год и даже назвало имена четырех астронавтов, участвующих в ней.

Впоследствии Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в конце 2025 года.

Также в конце 2023 года в NASA презентовали "космический трейлер", рассказывающий о миссиях, экспериментах и других выдающихся событиях, запланированных агентством на этот год.