NASA создают систему связи с экспедициями на Луну и Марс

Иллюстративное фото (flickr.com/Oliver Hine)

Сеть дальней космической связи NASA объединяет в себе несколько десятков мощных радиотарелок

Специалисты NASA начали строительство новой 34-метровой радиотарелки, которая должна стать одним из основных средств связи с предстоящими экспедициями на Луну и Марс. Об этом говорится на сайте "Лаборатории реактивного движения NASA"

Сообщается, что сеть дальней космической связи NASA объединяет в себе несколько десятков мощных радиотарелок, которые производят мощные импульсы радиоволн. Благодаря этому она сможет улавливать очень слабые космические сигналы. Сеть состоит из трех отдельных комплексов, которые расположены на территории обсерватории Голдстоун на юге Калифорнии, а также ее аналогов в окрестностях Мадрида (Испания) и Канберры (Австралия).

Антенны расположены таким образом, что специалисты NASA могут круглосуточно поддерживать связь со всеми аппаратами и пилотированными миссиями, которые США или другие страны отправляют в дальний космос.

Кроме того, каждый комплекс оснащен тремя или четырьмя 34-метровыми антеннами, а также несколькими меньшими приемниками и излучателями.

Ранее сообщалось, что орбитальный телескоп "Кеплер" NASA обнаружил звезду, которая "ворует" вещество своего сателлита - другой звезды и формирует с ней двойную систему.

Также американское космическое агентство NASA обнаружило первую планету размером с Землю в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни земного типа. Обнаружена с помощью космического телескопа TESS планета в системе TOI 700 на 20% больше Земли. Планета получила название TOI 700 d, она вращается вокруг красного карлика из созвездия южного'я Дорадо.