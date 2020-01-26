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Астрономы NASA обнаружили "звезду-вампира"

Новости » Общество     26.01.2020 - 22:50
Астрономы NASA обнаружили "звезду-вампира"
Иллюстративное фото (flickr.com/Oliver Hine)

Орбитальный телескоп "Кеплер" NASA обнаружил новую звезду

Орбитальный телескоп "Кеплер" NASA обнаружил звезду, которая "ворует" вещество своего сателлита - другой звезды и формирует с ней двойную систему. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Сообщается, что система состоит из белого карлика и коричневого карлика, который вращается вокруг первого на расстоянии около 400 тыс. километров, то есть примерно на таком же расстоянии, как от Земли до Луны.

"Они настолько близко, что сильная гравитация белого карлика снимает материал из коричневого карлика, высасывая его суть, как вампир. Отснятый материал образует диск, который спирально направлен в белого карлика", - говорится в сообщении.

Явление, о котором идет речь, астрономы обнаружили случайно, просматривая архив, снятый "Кеплером", когда система была наиболее яркой. Ученые отмечают, что такой тип системы является относительно редким, их известно всего около 100.

Напомним, ранее американское космическое агентство NASA обнаружило первую планету размером с Землю в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни земного типа. Обнаруженная с помощью космического телескопа TESS планета в системе TOI 700 на 20% больше Земли. Планета получила название TOI 700 d, она вращается вокруг красного карлика из южного созвездия Дорадо.

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