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NASA створюють систему зв'язку з експедиціями на Місяць та Марс

Новини » Телеком & IT     12.02.2020 - 21:20
NASA створюють систему зв'язку з експедиціями на Місяць та Марс
Ілюстративне фото (flickr.com/Oliver Hine)

Мережа далекого космічного зв’язку NASA об’єднує в собі кілька десятків потужних радіотарілок

Фахівці NASA почали будівництво нової 34-метрової радіотарілки, яка має стати одним з основних засобів зв’язку з майбутніми експедиціями на Місяць та Марс. Про йдеться на сайті "Лабораторії реактивного руху NASA".

Повідомляється, що мережа далекого космічного зв’язку NASA об’єднує в собі кілька десятків потужних радіотарілок, які виробляють потужні імпульси радіохвиль. Завдяки цьому вона зможе вловлювати дуже слабкі космічні сигнали. Мережа складається з трьох окремих комплексів, які розташовані на території обсерваторії Голдстоун на півдні Каліфорнії, а також її аналогів в околицях Мадрида (Іспанія) і Канберри (Австралія).

Антени розташовані таким чином, що фахівці NASA можуть цілодобово підтримувати зв’язок з усіма апаратами і пілотованими місіями, які США або інші країни відправляють в дальній космос.

Окрім того, кожен комплекс оснащений трьома або чотирма 34-метровими антенами, а також декількома меншими приймачами і випромінювачами.

Раніше повідомлялося, що орбітальний телескоп "Кеплер" NASA виявив зірку, що "краде" речовину свого сателіта - іншої зірки і формує з нею подвійну систему.

Раніше американське космічне агентство NASA виявило першу планету розміром з Землю в зоні з потенційно сприятливими умовами для життя земного типу. Виявлена за допомогою космічного телескопа TESS планета в системі TOI 700 на 20% більше Землі. Планета одержала назву TOI 700 d, вона обертається навколо червоного карлика з південного сузір'я Дорадо.

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