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NASA отменило миссию по спасению телескопа Swift: аппарат разобьется

15:17 20.08.2026 Чт
3 мин
Спасательный аппарат Link сломался в космосе
aimg Ольга Завада
NASA отменило миссию по спасению телескопа Swift: аппарат разобьется Финал 22-летней миссии уже скоро (фото: NASA)
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания Katalyst Space Technologies объявили об отмене миссии по спасению гамма-телескопа Swift.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Технические проблемы

Специальный спасательный аппарат Link был запущен 3 июля. Спутник, оснащенный тремя роботизированными манипуляторами и электрическими двигателями, должен был захватить обсерваторию Swift и поднять ее на более безопасную орбиту.

В конце июля космический аппарат внезапно потерял стабильность и начал вращаться.

В компании Katalyst сообщили о выходе из строя двух из трех маховиков системы ориентации, а также о неполадках в работе двигателей сжатого газа. Низкоимпульсные плазменные двигатели не смогли полностью восстановить контроль над ориентацией аппарата.

Из-за длительных проблем с системой управления аппарат Link не сможет выполнить свою главную задачу - захватить телескоп и изменить его орбиту.

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Причины срыва миссии

Миссия по спасению изначально имела высокий уровень риска. Инженеры собрали и подготовили спутник только через 9 месяцев вместо обычных нескольких лет.

Особенности обсерватории Swift и ее актуального состояния:

  • аппарат работает в космосе почти 22 года, хотя начальный срок миссии составлял всего 2 года;
  • стоимость обсерватории оценивается в 500 миллионов долларов;
  • телескоп является ключевым инструментом для фиксации и исследования гамма-всплесков - мощнейших взрывов во Вселенной;
  • конструкция аппарата не имеет собственных двигателей для корректировки орбиты.

Из-за отсутствия собственных двигателей и постепенного торможения в верхних слоях атмосферы, телескоп Swift необратимо снижается. Ожидается, что обсерватория сгорит в атмосфере Земли в конце этого года.

Перспективы

Несмотря на неудачу основной операции, специалисты планируют использовать аппарат Link для отработки технологий сближения в космосе. Спутник попытается подойти к телескопу Swift для демонстрации работы навигационных систем.

"NASA должна быть готова действовать быстро и идти на разумные риски, когда потенциальная отдача того стоит. Именно это мы сделали с этой миссией", - заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Генеральный директор Katalyst Гонхи Ли подчеркнул, что компания гордится достигнутыми промежуточными результатами и использует полученный опыт для разработки инструкций по предстоящему обслуживанию спутников на орбите.

Директор дивизиона астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман отметил, что создание, тестирование и запуск этой миссии в рекордные сроки "уже внесли весомый вклад в развитие космической инфраструктуры США".

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