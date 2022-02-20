NASA сделало странную фотографию на Марсе: пользователи строят теории

Curiosity сегодня исследует марсианский кратер Гейла. Недавно марсоход прислал странное изображение камня, который имеет необычную форму.

Фото: NASA сделало странную фотографию на Марсе (mars.nasa.gov)

Учитывая, что на Марсе когда-то была вода, вероятно его гладкий внешний вид был сформирован еще миллиарды лет назад под воздействием жидкости.

Также недавно китайский луноход Yutu 2 обнаружил загадочный объект на горизонте кратера Фон Карман. Некоторое время пользователи строили теории и называли его "нефритовым кроликом" или же "таинственной хижиной". Впрочем, это тоже оказался камень.