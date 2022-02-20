RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

NASA зробило дивну фотографію на Марсі: користувачі будують теорії

Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Curiosity, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), зробив нову фотографію на поверхні Червоної планети. На кадрі можна побачити камінь досить дивної форми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Curiosity сьогодні досліджує марсіанський кратер Гейла. Нещодавно марсохід надіслав дивне зображення каменю, який має незвичайну форму.

Фото: NASA зробило дивну фотографію на Марсі (mars.nasa.gov)

Враховуючи, що на Марсі колись була вода, ймовірно його гладкий зовнішній вигляд був сформований ще мільярди років тому під впливом рідини.

Також нещодавно китайський місяцехід Yutu 2 виявив загадковий об'єкт на горизонті кратера Фон Карман. Деякий час користувачі будували теорії й називали його "нефритовим кроликом" або ж "таємничою хатиною". Втім, це теж виявився камінь.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як NASA досліджує сонячні бурі і чим явище може бути небезпечно. Також управління нещодавно показало підводні тренування астронавтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASAСполучені Штати Америки