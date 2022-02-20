NASA зробило дивну фотографію на Марсі: користувачі будують теорії

Curiosity сьогодні досліджує марсіанський кратер Гейла. Нещодавно марсохід надіслав дивне зображення каменю, який має незвичайну форму.

Фото: NASA зробило дивну фотографію на Марсі (mars.nasa.gov)

Враховуючи, що на Марсі колись була вода, ймовірно його гладкий зовнішній вигляд був сформований ще мільярди років тому під впливом рідини.

Також нещодавно китайський місяцехід Yutu 2 виявив загадковий об'єкт на горизонті кратера Фон Карман. Деякий час користувачі будували теорії й називали його "нефритовим кроликом" або ж "таємничою хатиною". Втім, це теж виявився камінь.