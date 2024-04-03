NASA розробить стандарт часу для Місяця, - Reuters

Білий дім доручив космічному агентству NASA розробити стандарт часу для Місяця. План з впровадження скоординованого місячного часу хочуть створити до кінця 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання посилається на документи управління науково-технічної політики (OSTP) Білого дому. Зазначається, що єдиний стандарт є так званого місячного часу (LTC) стане еталоном часу для місячних космічних апаратів і супутників, для яких важлива гранична точність при виконанні завдань

У доповідній записці керівника OSTP Араті Прабхакара повідомляється, що для людини на Місяці земний годинник буде в середньому втрачати 58,7 мікросекунди на добу, також можливі інші відхилення, що ще більше віддаляють місячний час від земного.

Білий дім вважає, що єдиний стандарт спростить процедуру обміну даними між космічними апаратами, а також синхронізувати зв'язки між Землею та супутниками, базами і астронавтами. Розбіжності можуть призвести до помилок під роботи з картами, геолокаціями на Місяці та його орбіті.

Впровадження єдиного стандарту часу на Місяці передбачає низку міжнародних угод, зокрема, між 36 країнами, які підписали пакт "Угоди Артеміди", що стосується дій країн у космосі та на Місяці. Головні суперники США в космосі, Китай і Росія, не підписали "Угоди Артеміди".

Варто додати, що на Землі час регулюють з урахуванням Всесвітнього координованого часу (Coordinated Universal Time). Цей міжнародний стандарт спирається на велику мережу атомних годинників, розташованих у різних точках планети. В управлінні науково-технічної політики Білого дому вважають, що для єдиного стандарту місячного часу атомний годинник доведеться розгорнути на Місяці.