NASA разработает стандарт времени для Луны, - Reuters

Белый дом поручил космическому агентству NASA разработать стандарт для Луны. План по внедрению скоординированного месячного времени хотят создать до конца 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание ссылается на документы управления научно-технической политики (OSTP) Белого дома. Отмечается, что единый стандарт так называемого лунного времени (LTC) станет эталоном времени для лунных космических аппаратов и спутников, для которых важна предельная точность при выполнении задач.

В докладной записке руководителя OSTP Арати Прабхакара сообщается, что для человека на Луне земные часы будут в среднем терять 58,7 микросекунды в сутки, также возможны другие отклонения, еще больше отдаляющие лунное время от земного.

Белый дом считает, что единый стандарт упростит процедуру обмена данными между космическими аппаратами, а также синхронизирует связи между Землей и спутниками, базами и астронавтами. Несовпадения могут привести к ошибкам при работе с картами, геолокациями на Луне и ее орбите.

Внедрение единого стандарта времени на Луне предусматривает ряд международных соглашений, в частности между 36 странами, которые подписали пакт "Соглашения Артемиды", касающийся действий стран в космосе и на Луне. Главные соперники США в космосе, Китай и Россия не подписали "Соглашения Артемиды".

Следует добавить, что на Земле время регулируется с учетом Всемирного координированного времени (Coordinated Universal Time). Этот международный стандарт опирается на обширную сеть атомных часов, расположенных в разных точках планеты. В управлении научно-технической политики Белого дома считают, что для единого стандарта лунного времени атомные часы придется развернуть на Луне.