NASA разработает стандарт времени для Луны, - Reuters
Белый дом поручил космическому агентству NASA разработать стандарт для Луны. План по внедрению скоординированного месячного времени хотят создать до конца 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание ссылается на документы управления научно-технической политики (OSTP) Белого дома. Отмечается, что единый стандарт так называемого лунного времени (LTC) станет эталоном времени для лунных космических аппаратов и спутников, для которых важна предельная точность при выполнении задач.
В докладной записке руководителя OSTP Арати Прабхакара сообщается, что для человека на Луне земные часы будут в среднем терять 58,7 микросекунды в сутки, также возможны другие отклонения, еще больше отдаляющие лунное время от земного.
Белый дом считает, что единый стандарт упростит процедуру обмена данными между космическими аппаратами, а также синхронизирует связи между Землей и спутниками, базами и астронавтами. Несовпадения могут привести к ошибкам при работе с картами, геолокациями на Луне и ее орбите.
Внедрение единого стандарта времени на Луне предусматривает ряд международных соглашений, в частности между 36 странами, которые подписали пакт "Соглашения Артемиды", касающийся действий стран в космосе и на Луне. Главные соперники США в космосе, Китай и Россия не подписали "Соглашения Артемиды".
Следует добавить, что на Земле время регулируется с учетом Всемирного координированного времени (Coordinated Universal Time). Этот международный стандарт опирается на обширную сеть атомных часов, расположенных в разных точках планеты. В управлении научно-технической политики Белого дома считают, что для единого стандарта лунного времени атомные часы придется развернуть на Луне.
Миссии на Луну
Напомним, в ноябре 2022 года NASA успешно запустило ракету к Луне. Миссию удалось осуществить только с третьей попытки. При этом NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну. Вероятно, это произойдет в конце 2025 или 2026 году.
Индия также запустила космический корабль Chandrayaan-3 на Луну.
Как известно, Украина тоже готовилась к первой миссии на Луну. Она должна была состояться в 2022 году, однако из-за российского вторжения этого не произошло.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.