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NASA раскритиковало Россию за использование космической станции для пропаганды

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 08 июля 2022 08:51
NASA раскритиковало Россию за использование космической станции для пропаганды Фото: NASA раскритиковало Россию за использование космической станции как площадку для пропаганды (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

NASA осудило Российское космическое агентство, своего главного партнера на Международной космической станции, после того, как космонавты отпраздновали захват Россией одного из регионов восточной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Космическое агентство "решительно осуждает использование Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне противоречит основной функции станции среди 15 международных стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".

В понедельник Российское космическое агентство опубликовало фотографии трех своих космонавтов, позирующих с флагами "ЛНР" и "ДНР" и заявило, что захват региона был "днем освобождения, который нужно праздновать как на Земле, так и в космосе".

Фото: российские космонавты с флагами "ЛДНР" (t.me/roscosmos_gk)

Напомним, ранее Украина призвала исключить Россию из всех международных космических программ после того, как "Роскосмос" опубликовал фото космонавтов с флагами "ЛДНР".

Ранее сообщалось, что в России хотят развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе следить за войной в Украине.

Кроме того, гендиректор "Роскосмоса" призвал Запад снять санкции против России, поскольку они якобы могут нарушить работу российских космических кораблей, обслуживающих МКС.

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NASA Российская Федерация
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