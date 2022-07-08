NASA раскритиковало Россию за использование космической станции для пропаганды

NASA осудило Российское космическое агентство, своего главного партнера на Международной космической станции, после того, как космонавты отпраздновали захват Россией одного из регионов восточной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Космическое агентство "решительно осуждает использование Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне противоречит основной функции станции среди 15 международных стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".

В понедельник Российское космическое агентство опубликовало фотографии трех своих космонавтов, позирующих с флагами "ЛНР" и "ДНР" и заявило, что захват региона был "днем освобождения, который нужно праздновать как на Земле, так и в космосе".

Фото: российские космонавты с флагами "ЛДНР" (t.me/roscosmos_gk)