NASA розкритикувало Росію за використання космічної станції для пропаганди

NASA засудило російське космічне агентство, свого головного партнера на Міжнародній космічній станції, після того, як космонавти відсвяткували захоплення Росією одного з регіонів східної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Космічне агентство "рішуче засуджує використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки війни проти України, що в корені суперечить основній функції станції серед 15 міжнародних країн-учасниць - просувати науку і розвивати технології в мирних цілях".

У понеділок російське космічне агентство опублікувало фотографії трьох своїх космонавтів, що позують з прапорами "ЛНР" і "ДНР" і заявило, що захоплення регіону було "днем звільнення, який потрібно святкувати як на землі, так і в космосі".

Фото: російські космонавти з прапорами "ЛДНР" (t.me/roscosmos_gk)