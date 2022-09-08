NASA провело очередной полет мини-вертолета на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило об успешном 31-е испытание мини-вертолета Ingenuity.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Лаборатории реактивного движения NASA.
Марсианский мини-вертолет совершил 31-й полет во время которого пролетел 97,2 метра на запад по направлению к кратеру Езеро.
Считается, что раньше Езеро был наполнен водой. Более того, из многих языков "Езеро" означает "озеро".
Продолжительность полета Ingenuity составляла 55,6 секунды, а максимальная высота - 10 метров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA планирует запустить к Красной планете еще два минивертолета. Они помогут в возвращении собранных образцов на поверхности планеты.
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