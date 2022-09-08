RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

NASA провело черговий політ мінігелікоптера на Марсі

Фото: NASA провело черговий політ міні-гелікоптера на Марсі (twitter.com/NASAJPL)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) повідомило про успішне 31-е випробування мінігелікоптера Ingenuity.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Лабораторії реактивного руху NASA.

Марсіанський мінігелікоптер здійснив 31-й політ під час якого пролетів 97,2 метри на захід у напрямку до кратера Єзеро.

Вважається, що раніше Єзеро був наповнений водою. Ба більше, з багатьох мов "Єзеро" означає "озеро".

Тривалість польоту Ingenuity становила 55,6 секунди, а максимальна висота - 10 метрів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA планує запустити до Червоної планети ще два мінівертольоти. Вони допоможуть в поверненні зібраних зразків на поверхні планети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA