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NASA провело очередной полет мини-вертолета на Марсе

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Четверг 08 сентября 2022 13:41
NASA провело очередной полет мини-вертолета на Марсе Фото: NASA провело очередной полет мини-вертолета на Марсе (twitter.com/NASAJPL)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило об успешном 31-е испытание мини-вертолета Ingenuity.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Лаборатории реактивного движения NASA.

Марсианский мини-вертолет совершил 31-й полет во время которого пролетел 97,2 метра на запад по направлению к кратеру Езеро.

Считается, что раньше Езеро был наполнен водой. Более того, из многих языков "Езеро" означает "озеро".

Продолжительность полета Ingenuity составляла 55,6 секунды, а максимальная высота - 10 метров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA планирует запустить к Красной планете еще два минивертолета. Они помогут в возвращении собранных образцов на поверхности планеты.

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