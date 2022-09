NASA провело очередной полет мини-вертолета на Марсе

Марсианский мини-вертолет совершил 31-й полет во время которого пролетел 97,2 метра на запад по направлению к кратеру Езеро.

Считается, что раньше Езеро был наполнен водой. Более того, из многих языков "Езеро" означает "озеро".

Продолжительность полета Ingenuity составляла 55,6 секунды, а максимальная высота - 10 метров.

We had liftoff!#MarsHelicopter completed a successful Flight 31 on September 6. Ingenuity flew 318 ft (97 m) west towards the Jezero river delta, in 55.6 seconds.



Max Altitude: 33 ft (10 m)

Distance: 319 ft (97.2 m)



