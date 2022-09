NASA провело черговий політ мінігелікоптера на Марсі

Марсіанський мінігелікоптер здійснив 31-й політ під час якого пролетів 97,2 метри на захід у напрямку до кратера Єзеро.

Вважається, що раніше Єзеро був наповнений водою. Ба більше, з багатьох мов "Єзеро" означає "озеро".

Тривалість польоту Ingenuity становила 55,6 секунди, а максимальна висота - 10 метрів.

We had liftoff!#MarsHelicopter completed a successful Flight 31 on September 6. Ingenuity flew 318 ft (97 m) west towards the Jezero river delta, in 55.6 seconds.



Max Altitude: 33 ft (10 m)

Distance: 319 ft (97.2 m)



More: https://t.co/pJGZuwtbPy pic.twitter.com/OInuN4KqFj