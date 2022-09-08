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NASA провело черговий політ мінігелікоптера на Марсі

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Четвер 08 вересня 2022 13:41
NASA провело черговий політ мінігелікоптера на Марсі Фото: NASA провело черговий політ міні-гелікоптера на Марсі (twitter.com/NASAJPL)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) повідомило про успішне 31-е випробування мінігелікоптера Ingenuity.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Лабораторії реактивного руху NASA.

Марсіанський мінігелікоптер здійснив 31-й політ під час якого пролетів 97,2 метри на захід у напрямку до кратера Єзеро.

Вважається, що раніше Єзеро був наповнений водою. Ба більше, з багатьох мов "Єзеро" означає "озеро".

Тривалість польоту Ingenuity становила 55,6 секунди, а максимальна висота - 10 метрів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA планує запустити до Червоної планети ще два мінівертольоти. Вони допоможуть в поверненні зібраних зразків на поверхні планети.

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