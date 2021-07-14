NASA профинансирует разработку ядерного космического двигателя: зачем он нужен

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение профинансировать три перспективных проекты по разработке космического ядерного двигателя. Технология позволит реализовать грузовые миссии к Марсу, или же путешествия за пределы Солнечной системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Сейчас известно, что каждый контракт, который составляет NASA оценивается примерно в 5 млн долларов и продлится в течение 12 месяцев.

Стоит заметить, что космический ядерный двигатель поможет человечеству расширить свои возможности в открытом космосе. В частности, это касается реализации грузовых миссий к Марсу, или же путешествий за пределы Солнечной системы.

Также, как пишет пресс-служба агентства, компания размышляет над разработкой системы наземной ядерной энергетики для ее использования на поверхностях Луны или Красной планеты.