NASA профінансує розробку ядерного космічного двигуна: навіщо він потрібен

Наразі відомо, що кожен контракт, який складає NASA оцінюється приблизно в 5 млн доларів й триватиме протягом 12 місяців.

Варто зауважити, що космічний ядерний двигун допоможе людству розширити свої можливості у відкритому космосі. Зокрема, це стосується реалізації вантажних місій до Марсу, або ж подорожей за межі Сонячної системи.

Також, як пише пресслужба агентства, компанія розмірковує над розробкою системи наземної ядерної енергетики для її використання на поверхнях Місяця або ж Червоної планети.



