В NASA призвали следить за планами России и Китая в космосе

Глава NASA Билл Нельсон посоветовал Вашингтону внимательно следить за совместными планами России и Китая в космической сфере. Он заявил о большой конкуренции.
Об этом речь шла на заседании в американском Конгрессе.
Нельсон сделал заявление в преддверии конференции GLEX-2021, на которой, по его словам, Россия и Китай анонсируют совместные проекты.
"Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы не сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты", - сказал Нельсон.
Напомним, американская компания SpaceX выиграла конкурс на построение космического корабля для возвращения астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида".
Также РБК-Украина писало, что в рамках миссии "Артемида" на Луну отправят аппарат, разработанный компанией украинского бизнесмена.
Больше об этой миссии в материале - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".