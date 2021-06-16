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В NASA призвали следить за планами России и Китая в космосе

Автор: Артур Родивилов

Глава NASA Билл Нельсон посоветовал Вашингтону внимательно следить за совместными планами России и Китая в космической сфере. Он заявил о большой конкуренции.

Об этом речь шла на заседании в американском Конгрессе.

Нельсон сделал заявление в преддверии конференции GLEX-2021, на которой, по его словам, Россия и Китай анонсируют совместные проекты.

"Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы не сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты", - сказал Нельсон.

Напомним, американская компания SpaceX выиграла конкурс на построение космического корабля для возвращения астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида".

Также РБК-Украина писало, что в рамках миссии "Артемида" на Луну отправят аппарат, разработанный компанией украинского бизнесмена.

Больше об этой миссии в материале - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

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