У NASA закликали стежити за планами Росії і Китаю в космосі

Глава NASA Білл Нельсон порадив Вашингтону уважно стежити за спільними планами Росії та Китаю в космічній сфері. Він заявив про велику конкуренцію.
Про це йшлося на засіданні в американському Конгресі.
Нельсон зробив заяву напередодні конференції GLEX-2021, на якій, за його словами, Росія і Китай анонсують спільні проекти.
"Цікаво постежити за цим, оскільки, як би ми не співпрацювали, для нас буде важливо доставити першу жінку і першу не білу людину на поверхню Місяця раніше, ніж це зроблять наші конкуренти", - сказав Нельсон.
Нагадаємо, американська компанія SpaceX виграла конкурс на побудову космічного корабля для повернення астронавтів на місяць в рамках програми "Артеміда".
Також РБК-Україна писало, що в рамках місії "Артеміда" на місяць відправлять апарат, розроблений компанією українського бізнесмена.
Більше про цю місію в матеріалі - "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на місяць і до чого тут Україна".