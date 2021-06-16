RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У NASA закликали стежити за планами Росії і Китаю в космосі

Автор: Артур Родивилов

Глава NASA Білл Нельсон порадив Вашингтону уважно стежити за спільними планами Росії та Китаю в космічній сфері. Він заявив про велику конкуренцію.

Про це йшлося на засіданні в американському Конгресі.

Нельсон зробив заяву напередодні конференції GLEX-2021, на якій, за його словами, Росія і Китай анонсують спільні проекти.

"Цікаво постежити за цим, оскільки, як би ми не співпрацювали, для нас буде важливо доставити першу жінку і першу не білу людину на поверхню Місяця раніше, ніж це зроблять наші конкуренти", - сказав Нельсон.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX виграла конкурс на побудову космічного корабля для повернення астронавтів на місяць в рамках програми "Артеміда".

Також РБК-Україна писало, що в рамках місії "Артеміда" на місяць відправлять апарат, розроблений компанією українського бізнесмена.

Більше про цю місію в матеріалі - "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на місяць і до чого тут Україна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України NASAкосмос