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NASA может построить новую орбитальную станцию. Что будет с МКС в будущем

Новина українською →
США , Среда 22 сентября 2021 15:28
NASA может построить новую орбитальную станцию. Что будет с МКС в будущем Фото: NASA может построить новую орбитальную станцию (twitter.com/Space_Station)
Автор: Сергей Пышкин

NASA начало рассмотрение предложений от ряда частных компаний по строительству новой орбитальной станции. Период эксплуатации МКС завершается в 2024 году, однако его могут продлить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что сегодня NASA получила около двадцати предложений в рамках соответствующего проекта.

МКС вышла на орбиту в 1998 году, а ее ежегодное обслуживание стоит космическому агентству почти 4 млрд долларов. Несмотря на то, что ее эксплуатационный период завершается в 2024 году, его могут продлить до 2028 года.

По словам директора NASA по коммерческим космическим полетам Фила Макалистера, уже в конце текущего года, вероятно, мир узнает имя победителей конкурса по строительству новой космической станции.

Стоит добавить, что в 2021 году NASA проводило брифинг в котором приняли участие такие компании как:

  • SpaceX;
  • Blue Origin;
  • Airbus;
  • Boeing;
  • Lockheed Martin.

Возможно, они стали первыми, кто подал заявки на участие в разработке будущего проекта.

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