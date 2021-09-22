NASA може побудувати нову орбітальну станцію. Що буде з МКС в майбутньому

NASA розпочала розгляд пропозицій від низки приватних компаній щодо будівництва нової орбітальної станції. Період експлуатації МКС завершується у 2024 році, однак його можуть продовжити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Зазначається, що сьогодні NASA отримала близько двадцяти пропозицій в рамках відповідного проєкту.

МКС вийшла на орбіту у 1998 році, а її щорічне обслуговування коштує космічному агентству майже 4 млрд доларів. Попри те, що її експлуатаційний період завершується у 2024 році, його можуть продовжити до 2028 року.

За словами директора NASA з комерційних космічних польотів Філа Макалістера, вже в кінці поточного року, ймовірно, світ дізнається ім’я переможців конкурсу щодо будівництва нової космічної станції.

Варто додати, що у 2021 році NASA проводило брифінг у якому взяли участь такі компанії як:

SpaceX;

Blue Origin;

Airbus;

Boeing;

Lockheed Martin.

Можливо, вони стали першими, хто подав заявки на участь в розробці майбутнього проєкту.