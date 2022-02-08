NASA показало подводные тренировки астронавтов

Глубина "Лаборатории нейтральной плавучести" составляет около 12 метров, что позволяет астронавтам тренироваться в среде, которая похожа на поверхность спутника Земли.

Во время испытаний дайверы выключили свет в бассейне и обвесили его черными шторами, чтобы минимизировать отражение. Астронавты могли пользоваться лишь мощным подводным фонарем.

Почему же тренировки проходят в темноте?

В этот же раз астронавты будут исследовать южный полюс Луны, который является затемненной областью спутника. Ученые убеждены, что в этой области может быть расположен водяной лед.