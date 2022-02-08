NASA показало подводные тренировки астронавтов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает подготовку к будущей миссии "Артемида", которая должна вернуть людей на поверхность Луны. Тренировки астронавтов проходят в сверхглубоком техасском бассейне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.
Глубина "Лаборатории нейтральной плавучести" составляет около 12 метров, что позволяет астронавтам тренироваться в среде, которая похожа на поверхность спутника Земли.
Во время испытаний дайверы выключили свет в бассейне и обвесили его черными шторами, чтобы минимизировать отражение. Астронавты могли пользоваться лишь мощным подводным фонарем.
В этот же раз астронавты будут исследовать южный полюс Луны, который является затемненной областью спутника. Ученые убеждены, что в этой области может быть расположен водяной лед.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA перенесло начало миссии "Артемида".
Согласно космической программе Украины, наша страна планирует принять участие в реализации проекта насчет отправки людей на Луну.