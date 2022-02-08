UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

NASA показало подводные тренировки астронавтов

Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает подготовку к будущей миссии "Артемида", которая должна вернуть людей на поверхность Луны. Тренировки астронавтов проходят в сверхглубоком техасском бассейне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Глубина "Лаборатории нейтральной плавучести" составляет около 12 метров, что позволяет астронавтам тренироваться в среде, которая похожа на поверхность спутника Земли.

Во время испытаний дайверы выключили свет в бассейне и обвесили его черными шторами, чтобы минимизировать отражение. Астронавты могли пользоваться лишь мощным подводным фонарем.

Почему же тренировки проходят в темноте?

В этот же раз астронавты будут исследовать южный полюс Луны, который является затемненной областью спутника. Ученые убеждены, что в этой области может быть расположен водяной лед.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA перенесло начало миссии "Артемида".

Согласно космической программе Украины, наша страна планирует принять участие в реализации проекта насчет отправки людей на Луну.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA