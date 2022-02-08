NASA показало підводні тренування астронавтів

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) продовжує підготовку до майбутньої місії "Артеміда", яка повинна повернути людей на поверхню Місяця. Тренування астронавтів проходять у надглибокому техаському басейні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Глибина "Лабораторії нейтральної плавучості" становить близько 12 метрів, що дозволяє астронавтам тренуватися у середовищі, яке схоже на поверхню супутника Землі.
Під час випробувань дайвери вимкнули світло у басейні та обвісили його чорними шторами, аби мінімізувати відбиття. Астронавти могли користуватися лише потужним підводним ліхтарем.
Цього ж разу астронавти досліджуватимуть південний полюс Місяця, який є затемненою областю супутника. Вчені переконані, що у цій області може бути розташований водяний лід.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA перенесло початок місії "Артеміда".
Згідно з космічною програмою України, наша країна планує взяти участь в реалізації проєкту щодо відправлення людей на Місяць.