NASA показало підводні тренування астронавтів

Глибина "Лабораторії нейтральної плавучості" становить близько 12 метрів, що дозволяє астронавтам тренуватися у середовищі, яке схоже на поверхню супутника Землі.

Під час випробувань дайвери вимкнули світло у басейні та обвісили його чорними шторами, аби мінімізувати відбиття. Астронавти могли користуватися лише потужним підводним ліхтарем.

Чому ж тренування проходять у темряві?

Цього ж разу астронавти досліджуватимуть південний полюс Місяця, який є затемненою областю супутника. Вчені переконані, що у цій області може бути розташований водяний лід.