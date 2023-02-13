Галактика NGC 6872 у пʼять разів більша за Чумацький Шлях.

Зазначається, що знімок поєднує:

зображення у видимому світлі;

дані ультрафіолетового випромінювання;

дані інфрачервоного випромінювання.

Спіральна галактика розташована на відстані приблизно 212 мільйонів світлових років від нашої планети. Внаслідок гравітаційної взаємодії з сусідньою дисковою галактикою IC4970, вона отримала витягнуту форму.

Зазвичай такі взаємодії призводять до галактичного злиття, однак астрономи вважають, що в даному випадку може навіть народитись нова галактика.

Фото: NASA показало детальну фотографію найбільшої спіральної галактики у Всесвіті (space.com)