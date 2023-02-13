Галактика NGC 6872 в пять раз больше Млечного Пути.

Снимок объединяет:

изображение в видимом свете;

данные ультрафиолетового излучения;

данные инфракрасного излучения.

Спиральная галактика находится на расстоянии примерно 212 миллионов световых лет от нашей планеты. В результате гравитационного взаимодействия с соседней дисковой галактикой IC4970, она получила вытянутую форму.

Обычно такие взаимодействия приводят к галактическому слиянию, однако астрономы считают, что в данном случае может родиться новая галактика.

Фото: NASA показало подробную фотографию самой большой спиральной галактики во Вселенной (space.com)