Американское космическое агентство NASA сделало фотографию самой большой ныне известной спиральной галактики во Вселенной шириной 522 тысячи световых лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.
Галактика NGC 6872 в пять раз больше Млечного Пути.
Снимок объединяет:
Спиральная галактика находится на расстоянии примерно 212 миллионов световых лет от нашей планеты. В результате гравитационного взаимодействия с соседней дисковой галактикой IC4970, она получила вытянутую форму.
Обычно такие взаимодействия приводят к галактическому слиянию, однако астрономы считают, что в данном случае может родиться новая галактика.
Фото: NASA показало подробную фотографию самой большой спиральной галактики во Вселенной (space.com)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на МКС второй раз за два месяца возникли проблемы с герметизацией на российском корабле "Прогресс".
Между тем NASA начала работать над созданием ядерного ракетного двигателя, первые испытания могут состояться уже в 2027 году.
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