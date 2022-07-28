NASA планує запустити на Марс ще два вертольоти: для чого це потрібно

Американське космічне агентство планує запустити до Червоної планети ще два мінівертольоти. Вони допоможуть в поверненні зібраних зразків на поверхні планети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на АР .

У разі зламу марсохода Perseverance, два гелікоптери, які наразі будуються, будуть запущені на Марс трохи пізніше цього десятиліття. Вони завантажуватимуть зразки марсіанської поверхні на ракету замість нього.

Зазначається, що вертольоти будуються за аналогом гвинтокрила Ingenuity, який, до речі, вже здійснив 29 польотів з моменту свого прибуття на Червону планету. Однак нові версії гвинтокрилів будуть обладнані колесами й роботизованими руками.

Тим часом марсохід NASA вже зібрав 11 зразків ґрунту.