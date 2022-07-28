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NASA планує запустити на Марс ще два вертольоти: для чого це потрібно

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Четвер 28 липня 2022 12:46
NASA планує запустити на Марс ще два вертольоти: для чого це потрібно Фото: гелікоптер NASA Ingenuity (mars.nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Американське космічне агентство планує запустити до Червоної планети ще два мінівертольоти. Вони допоможуть в поверненні зібраних зразків на поверхні планети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на АР.

У разі зламу марсохода Perseverance, два гелікоптери, які наразі будуються, будуть запущені на Марс трохи пізніше цього десятиліття. Вони завантажуватимуть зразки марсіанської поверхні на ракету замість нього.

Зазначається, що вертольоти будуються за аналогом гвинтокрила Ingenuity, який, до речі, вже здійснив 29 польотів з моменту свого прибуття на Червону планету. Однак нові версії гвинтокрилів будуть обладнані колесами й роботизованими руками.

Тим часом марсохід NASA вже зібрав 11 зразків ґрунту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2, яка розташована у сузір'ї Оріон.

Тим часом марсохід Perseverance зібрав 10-й зразок ґрунту Марсу.

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