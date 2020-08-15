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В NASA озвучили сроки первого контрактного запуска Crew Dragon

Автор: Артур Родивилов

Астронавтов планируют не ранее 23 октября отправить на МКС

В NASA рассказали, когда состоится первый контрактный запуск корабля Crew Dragon. Так, совместный запуск со SpaceX к Международной космической станции планируется не ранее 23 октября.

Об этом сообщается на сайте космического ведомства.

В ведомстве уточнили, что в первой экспедиции, "осуществляемой по ротационному принципу" примут участие трое граждан США Шэннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути. Согласно плану, они должны пробыть на МКС шесть месяцев.

NASA добавляет, что запуск состоится на мысе Канаверал.

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На борт МКС экипаж миссии NASA SpaceX Crew-1 доставит космический корабль Crew Dragon, который для выхода на орбиту использует ракету-носитель Falcon 9. Запуск следующей миссии Crew-2 может состояться уже весной 2021 года.

Напомним, запуск корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал; впервые за 11 лет американские астронавты отправились на МКС не на российском "Союзе".

Корабль SpaceX пристыковался к МКС после 19 часов полета, но астронавты поднялись на борт космической станции только через 2 часа.

Добавим, после успешного запуска Crew Dragon, владелец SpaceX Илон Маск заявил о намерении осуществить полет на Луну в ближайшие четыре года.

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