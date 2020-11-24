ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В NASA ожидают, что Китай поделится с миром образцами с Луны

Автор: Андрей Козловский

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) надеется, что Китай поделится образцами породы с Луны. Если это случится, китайская программа станет полезной для всего международного сообщества.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает NASA в Twitter.

"С запуском Chang'e 5 Китай начал усилия, чтобы присоединения к США и бывшему Советскому Союзу для получения образцов с Луны. Надеемся, Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание Луны, как это делали наши миссии Аполлон и программа Артемида", - идется в сообщении.

Напомним, сегодня Китай успешно запустил ракету-носитель с аппаратом Chang'e 5 на Луну. Планируется, что космическая миссия соберет 2 кг образцов грунта на лавовой равнине, известной как Океан Бурь, после чего вернется на Землю.

В декабре Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя Chang'e 5 с телекоммуникационным спутником на борту.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что NASA впервые нашло воду на солнечной стороне Луны. Исследование проходило при помощи летающего инфракрасного телескопа SOFIA.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Китай