Китай запустил в космос ракету-носитель с телекоммуникационным спутником

Скриншот: ракета-носитель "Чанчжэн-5" (New China TV / YouTube)

В полете будут тестировать ключевые технологии для будущих миссий

Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ( Long March-5) с телекоммуникационным спутником на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Ракету запустили с космодрома на острове Хайнань в Южно-китайском море. Это уже третий пуск ракеты такой серии после успешного в 2016 году и неудачного – в позапрошлом году.

За стартом ракеты следили тысячи местных жителей, также запуск транслировали в интернете.

Официальные лица китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут тестировать ключевые технологии для будущих миссий.

Китай принимает активное участие в новой лунной гонке. Не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а впоследствии построить на ней базу.

Напомним, 25 сентября, с Цзюцюаньского космодрома на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March-2D) был проведен успешный запуск второго спутника серии "Юньхан-1".

Также РБК-Украина сообщало, что 23 сентября с космодрома Сичан на юго-западе Китая был успешно произведен запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы "Бэйдоу". С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" два спутника были выведены на орбиту.