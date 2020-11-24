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У NASA очікують, що Китай поділиться зі світом зразками з Місяця

Автор: Андрій Козловський

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA) сподівається, що Китай поділиться зразками породи з Місяця. Якщо це станеться, китайська програма стане корисною для всього міжнародного співтовариства.

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Про це повідомляє NASA у Twitter.

"Із запуском Chang'e 5 Китай почав зусилля, щоб приєднання до США і колишнього Радянського Союзу для отримання зразків з Місяця. Сподіваємося, Китай поділиться своїми даними зі світовим науковим співтовариством, щоб поліпшити наше розуміння Місяця, як це робили наші місії Аполлон і програма Артеміда", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Китай успішно запустив ракету-носій з апаратом Chang'e 5 на Місяць. Планується, що космічна місія збере 2 кг зразків ґрунту на лавової рівнині, відомої як Океан Бур, після чого повернеться на Землю.

У грудні Китай здійснив перший після невдачі 2017 року запуск потужної ракети-носія Chang'e 5 з телекомунікаційним супутником на борту.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що NASA вперше знайшло воду на сонячній стороні Місяця. Дослідження проходило за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA.

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