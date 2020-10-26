NASA впервые нашло воду на солнечной стороне Луны

Фото: Луна (pixabay.com)

В ходе исследований Луны на ее обращенной к Земле стороне впервые зафиксированы следы воды. Исследование проходило при помощи летающего инфракрасного телескопа SOFIA.

Об этом сообщил глава агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

Такое открытие является ключевым для исследовательских планов NASA в рамках программы Artemis.

"Мы впервые подтвердили наличие воды на освещенной солнцем стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса",- написал Брайденстайн.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

Отметим, Artemis - программа NASA в кооперации с частными компаниями и Европейским космическим агентством по развитию пилотируемых космических полетов. Целью программі является отправление первой женщины на поверхность Луны в 2024 году и создание местной инфраструктуры с дальнейшими планами доставить астронавтов на Марс.

Напомним, в прошлом году NASA установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну.

Кроме того, в сентябре 2019 года NASA подписало контракт с корпорацией Lockheed Martin, которая выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков на Луну в рамках программы Artemis.