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NASA опубликовало фото ракеты для полета на Луну

Автор: Анастасия Рокитна

Американское космическое агентство NASA обнародовало фото сверхтяжелой ракеты. На ней астронавты вскоре полетят на Луну.

Об этом сообщает BBC.

Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровый основной ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.

Фото: ракета, на которой полетят на Луну (NASA)

Миссия называется "Артемида-1". Эта ракета выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов в нем пока не будет, поскольку НАСА хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме и лишь потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

Напомним, в NASA показали впечатляющие фото крупнейшего спутника Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что вертолет NASA прислал фото с Марса. Он за 62,8 секунды пролетел более ста метров на юг к новому месту посадки.

Отметим, Европейское космическое агентство объявило о миссии на Венеру - EnVision.

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